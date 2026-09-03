Nueva York.- Gloria Steinem, periodista y célebre activista que se convirtió en uno de los símbolos más visibles y en una de las voces más poderosas del movimiento de mujeres en Estados Unidos, y una férrea defensora de las causas feministas durante más de seis décadas, murió a los 92 años, informó su fundación, en un comunicado.

Steinem comenzó su carrera en el periodismo a principios de los años 1960, cuando muchas mujeres necesitaban aún una autorización de sus esposos para abrir una cuenta bancaria.

En aquella época, se infiltró en el club Playboy y escribió un reportaje de investigación sobre el sexismo generalizado que enfrentaban las camareras "conejitas".

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"Gloria Steinem falleció en paz en su casa de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la querían", señaló la Gloria's Foundation en un comunicado publicado en Instagram, sin precisar la causa de la muerte. Recientemente había terminado unas memorias, que se publicarán este otoño.

Gloria Steinem "abrió puertas" para muchas

La exsecretaria de Estado y exprimera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, la elogió como una pionera que "abrió puertas no solo para ella, sino para millones de mujeres", y afirmó que "su activismo estaba fundado en el optimismo".

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Para Steinem, el despertar feminista ocurrió durante una reunión en 1969 en la que un grupo de mujeres hablaron abiertamente sobre la experiencia del aborto, según relató.

"Eso dio un sentido a mi propia experiencia. Yo había abortado y no se lo había dicho a nadie", escribió luego en el New York Magazine.

El médico que le practicó un aborto en 1957 en Londres, cuando aún era ilegal, le hizo prometer dos cosas: "Primero, no le dirás mi nombre a nadie. Segundo harás lo que desees con tu vida".

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Quienes vieron a Steinem denunciar la discriminación durante tantos años probablemente no sabían que ella tuvo que superar su profundo miedo a hablar en público. Habría seguido simplemente escribiendo, dijo, si los editores de entonces hubieran estado dispuestos a dejarla escribir sobre el movimiento de las mujeres.

Pero no les interesaba, le explicó a la AP en 2015. “Así que terminé saliendo a hablar, que era mi pesadilla”, relató. “Quiero decir, estaba aterrorizada. Pero estoy agradecida, aunque todavía me asusto incluso ahora”.

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Gloria Steinem y la excongresista Bella Abzug, presidenta de Women USA, en conferencia en Washington en 1979. FOTO: AP

"Hay que estar allí, presente"

Con su característico cabello con mechas, con raya en medio y sus grandes gafas de aviador, Steinem, cofundadora de la revista Ms. en la década de los 70, era una presencia inconfundible adondequiera que fuera. Y fue a todas partes: gran parte de su vida como defensora la pasó de viaje, dando charlas en campus universitarios y centros comunitarios, en mítines y marchas.

“No se puede hacer por teléfono ni por internet. Hay que estar allí con los cinco sentidos. Debería ser evidente que la gente no puede empatizar entre sí a menos que estemos en la misma sala”, dijo Steinem a The Associated Press en una entrevista de 2015.

Steinem estuvo también en el National Women's Political Caucus, y organizó la primera Conferencia Nacional de Mujeres en Houston.

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Durante años viajó por Estados Unidos y el mundo para participar de conferencias y protestas. “Ser feminista significa que ves el mundo como un todo en lugar de la mitad”, dijo una vez. “No debería necesitar un nombre, y algún día no lo tendrá”.

Cuando en 2022 el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la decisión Roe contra Wade de 1973, que había consagrado el derecho al aborto, Steinem señaló que "prohibir los abortos no elimina la su necesidad. Solo prohíbe su seguridad".

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"No agonices, organízate", instó a las mujeres.

En 2019, había dicho a la AFP: "Creo que el papel de las personas mayores como yo es tener esperanza, porque recordamos cuando todo era peor".

"Los casi 100 años de Gloria fueron años bien vividos, y siguió trabajando por la igualdad hasta final", declaró su fundación.

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"El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran vistos y escuchados. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor", apuntó.

Aunque Steinem se había vuelto más frágil físicamente en los últimos tiempos, su ingenio y su humor permanecían totalmente intactos. Su amiga y también activista, Abigail Disney, contó que había visitado la casa de Steinem en Manhattan hace poco más de una semana. Disney comentó: “Era igual de divertida e igual de aguda como siempre la he conocido”. Y, añadió, generosa.

“Todo lo que Gloria hacía estaba arraigado en la bondad. Eso atravesaba su activismo político”, afirmó Disney.

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