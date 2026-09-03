Elementos policiales federales y estatales, así como castrenses, mantienen un fuerte operativo en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla, ello tras la aprehensión del presunto líder delincuencial Ulises N., “El Amarillo”.

Agentes de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad federal y estatal realizan una intensa movilización en Lomas de Angelópolis, una de las zonas de mayor plusvalía de la capital poblana.

El gobierno del estado explicó que elementos de la Fiscalía General de la República llevaban a cabo el traslado del segundo detenido tras la detención de Govén Ulises N. alias “El Amarillo” y/o “El Gobén” en Lomas de Angelópolis II.

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Fue el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, quien informó que derivado de trabajos de inteligencia e investigación, fue detenido en Lomas de Angelópolis Govén Ulisses N, alias “El Amarillo” y/o “El Gobén”, objetivo prioritario y presunto líder de una célula criminal vinculada con “Los Rusos”.

Detalló que en el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y FEMDO con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con autoridades del estado de Puebla y Guerrero.

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El sujeto fue identificado como uno de los principales generadores de violencia de dicha organización y está relacionado con delitos de extorsión, secuestro y privación ilegal de la libertad, homicidio, así como tráfico y distribución de drogas.

El funcionario federal detalló que junto con el líder delincuencial fueron detenidas dos personas que fungían como sus escoltas.