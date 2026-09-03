Nación | 03-09-26 | 06:59 | Actualizada | 03-09-26 | 07:05 |

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), , informó que autoridades federales detuvieron en Lomas de Angelópolis, Puebla, a Govén Ulises “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”.

El detenido es identificado por la autoridades como un objetivo prioritario y presunto líder de una célula criminal vinculada a “Los Rusos”, con presencia principalmente en Acapulco, Guerrero.

Junto con él, también fueron detenidas dos personas que fungían como sus escoltas.

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En redes sociales el secretario de Seguridad señaló que este sujeto es uno de los principales generadores de violencia de la organización y está relacionado con delitos que afectan directamente a la población, entre ellos extorsión, secuestro y privación ilegal de la libertad, homicidio, así como tráfico y distribución de drogas.

Durante la operación se aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo.

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García Harfuch agradeció a las autoridades de Puebla y Guerrero por el apoyo para el operativo.

“Agradecemos al Gobernador de Puebla y a la Gobernadora de Guerrero por todo el apoyo y la coordinación brindados para el desarrollo de esta operación”, enfatizó.

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