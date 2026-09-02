Durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de El Rosario, Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano detuvieron a nueve personas, de estas cinco de nacionalidad colombiana y una cubana.

Además aseguraron un inmueble, nueve fusiles automáticos, 54 cargadores, dos mil 620 cartuchos, cinco kilos de marihuana y equipo táctico diverso.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que las detenciones representan un avance en las acciones para desarticular células delictivas con posible participación de personas extranjeras en actividades ilícitas en el país.

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Detalló que con estos resultados durante la presente administración ha logrado la detención de 52 mil 519 personas y el aseguramiento de 26 mil 130 armas de fuego, cuatro millones 675 mil 435 cartuchos, 117 mil 390 cargadores y 128 mil 565 kilos de marihuana, lo que debilita las estructuras criminales.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán en Sinaloa para continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

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La dependencia destacó que estas actividades se hicieron con apego al estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.

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