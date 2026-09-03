La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este jueves su conferencia matutina en Palacio Nacional, para presentar los hechos y avances más relevantes de su gobierno, así como para responder a las preguntas de la prensa.

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Nación 07:56 AM Sheinbaum da el pésame a Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, por el fallecimiento de su padre, el empresario Raymundo Gómez Flores.

Nación 07:53 AM “Cada quien es responsable de sus actos y de lo que decide”, dice Sheinbaum sobre el regreso de Enrique Inzunza a su escaño en el Senado de la República.



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Nación 07:52 AM Sheinbaum revela detalles de la reunión que sostuvo ayer en Palacio Nacional con Gustavo Petro, expresidente de Colombia, quien realiza una gira en México.

De acuerdo con la Presidenta, dialogaron sobre el libro del exmandatario sudamericano y cómo se ha organizado la derecha internacional para influir en los procesos democráticos de distintos países.

“Le platiqué que en México es distinto. Aquí hay una gran mayoría que apoya la transformación y los resultados que ha tenido, la gente está contenta con el trabajo que está realizando el gobierno”, señala.



Nación 07:48 AM La presidenta Sheinbaum destaca el trabajo “ejemplar” que realiza Rosa Icela Rodríguez al frente de la Secretaría de Gobernación.

“Es un trabajo permanente que ayuda muchísimo al país (...) Es muy importante e indispensable para el país”, asegura.



Nación 07:37 AM Sobre el caso Ayotzinapa, señala que el gobierno federal trabaja de la mano con la Fiscalía General de la República.

Nación 07:35 AM Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informa sobre los avances en materia de seguridad, así como en la política interior, para recibir a los connacionales que fueron deportados de Estados Unidos. Indica que se han registrado 88 millones 200 mil entradas de visitantes y extranjeros en México y más de 1 millón 600 mil servicios para connacionales deportados de Estados Unidos, a través del programa México te Abraza.

Nación 07:31 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Presidenta anuncia las entidades donde estará este jueves y el fin de semana por su gira nacional de trabajo.

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