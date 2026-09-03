Culiacán. - La plaga del gusano barrenador se extendió a los municipios de Choix y El Fuerte, en el norte del estado. En el último, el sector ganadero tiene detectados un total de 17 casos nuevos, entre ellos son becerros, por lo que se atienden todos los casos y se alerta a los ganaderos de la región.

Francisco Vega Fierro, presidente de Asociación Ganadera de El Fuerte, señaló que teme que el número de ganado infectado sea mayor al que se tiene detectado hasta estos momentos, por lo que se está capacitando a los productores para que puedan detectar a tiempo a sus animales que presentan heridas.

El parásito en animales se tiene documentado en diversas comunidades y sindicaturas del municipio de El Fuerte, por lo que se están coordinando las brigadas médicas y operativos conjuntos con las diversas autoridades para combatir este problema.

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Citó que a unos días de que en el vecino municipio de Choix, en el extremo norte del estado, se emitió una alerta sanitaria ante la aparición de los primeros seis casos de gusano barrenador, en el Fuerte, en revisiones en ranchos, se documentaron 17 casos.

El líder ganadero local del municipio de El Fuerte apuntó que hay preocupación entre los ganaderos por la rapidez con la que se desplazan los insectos que colocan sus larvas en las heridas de los animales, por lo que deben estar muy atentos en curar sus lesiones.

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Solo hace dos días, su homólogo de la Asociación Ganadera de Choix, Clemente Cota Miranda, señaló que en menos de un mes de conocer que el gusano barrenador se encontraba en los nueve municipios, entre el centro y sur del estado, este ya llegó al extremo norte de Sinaloa.

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Dijo que se alertó a todos los ganaderos de la parte norte para que mantengan una vigilancia continua de todos sus animales, sobre todo de los recién nacidos por las heridas que presentan lo cual es propicio para que se desarrolle el parásito.

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El líder ganadero de Choix externó que no se descarta que se tengan más casos, por lo que personal de sanidad animal y veterinarios distribuyen kit de limpieza para atender las heridas o curar a los animales que se ven infectados.

Los reportes certificados de casos positivos proceden de comunidades como el Pichol de la Sidra y Guadalupe de la Ciénega, entre otros, por lo que se mantiene una alerta para que los criadores de ganado atiendan las recomendaciones y vigilen a sus animales.