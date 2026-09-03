El primer fin de semana de septiembre está por llegar, y hay varios lugares cerca de CDMX que son ideales para visitar en viajes de ida y vuelta.

Te proponemos 5 de ellos en Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y el Estado de México.

Feria milenaria de San Pedro Cholula

El fin de semana lánzate al pueblo mágico de Cholula, a 2 horas de CDMX. En sus céntricas calles acaba de ser inaugurada la Feria Milenaria, un evento en el que vas a encontrar comida, artesanías, música y el famoso ‘trueque’, una popular modalidad de comercio durante la época precolombina.

Además de apreciar sus edificios y monumentos coloniales y prehispánicos (como la Gran Pirámide, el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios o el Convento de San Gabriel Arcángel), se instalan juegos de feria y atracciones mecánicas.

Foto: Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico de San Pedro Cholula

El sábado es el concierto de la Banda Tierra Sagrada y el domingo de las Guerreras K-Pop.

Cuándo: este fin de semana, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., aunque los conciertos terminarán más tarde.

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La entrada es gratuita.

Facebook: ‘Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico San Pedro Cholula’.

Caminata en la Peña del Tepozán

El punto más alto en el estado de Hidalgo es la Peña del Tepozán, a menos de 3 horas de CDMX. Es una montaña que alcanza una altitud de 3,380 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo vistas increíbles de la altiplanicie pulquera.

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Para el fin de semana, el grupo de senderismo Las Águilas Errantes de Cuautepec organiza una caminata hasta la cima, a través de la Barranca del Zacatonal, de un bosque, barrancos y rocas volcánicas.

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Durante el paseo (recomendado para personas con condición física media-alta) habrá oportunidad de observar flora y fauna, especialmente aves rapaces.

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Cuándo: domingo 6, a partir de las 8:30 a.m.

Hay 2 puntos de encuentro: la ciudad de Tulancingo (a 1 hora y media de CDMX) o Rancho Nuevo en Almoloya (a 2 horas y 15 minutos de CDMX).

Tiene un costo de $200 pesos por persona. Incluye guía.

WhatsApp: (775) 237 4110.

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Refréscate en el Balneario Santa Isabel

El verano está por terminar, y una buena manera de despedirlo es en uno de los parques acuáticos de Morelos, como el Balneario Santa Isabel, a 2 horas de CDMX.

Rodeado de exuberante vegetación, este destino ofrece varias albercas y pozas que se alimentan de agua de manantial. Algunas cuentan con pequeños toboganes y cascadas artificiales.

Foto: Balneario Santa Isabel

Hay puentes colgantes, senderos, tirolesa, campo de gotcha, restaurante, cabañas y glamping.

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Abre el fin de semana, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $180 para mayores de 1.26 metros de estatura; $150 pesos para personas entre 90 centímetros y 1.25 metros, y adultos mayores.

WhatsApp: (734) 116 2098.

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Vendimia en viñedo La Terquedad

Una de las últimas vendimias de la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro es en el viñedo La Terquedad, a 2 horas y media de CDMX.

Habrá presentaciones de flamenco; un pabellón gastronómico con distintas especialidades; un concierto de Grupo Mantekilla en el Piano Bar; batalla culinaria y menú de 6 tiempos de los chefs Javier Jurado y Luis Calderón; un taller de arte con el arquitecto Antonio Loyola; y charla de arte, vino e historia con la maestra Kayané Narinian.

Foto: La Terquedad

Es este fin de semana, de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

Boletos desde $1,180 pesos por adulto y $415 para menores de edad.

Teléfono: (442) 315 5173.

Parque Ecoturístico La Vega

Entre las montañas y bosques que separan la CDMX y el Estado de México hay un montón de parques ecoturísticos para visitar el fin de semana, y uno de ellos es La Vega, en el municipio de Xonacatlán, a 1 hora y media de la ciudad.

Entre cerros forrados de pinos y encinos, la propiedad cuenta con senderos para caminar, tirolesas de hasta 200 metros de longitud, puentes colgantes, campo de gotcha, alberca, palapas con asadores y antojitos mexicanos.

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La entrada tiene un costo de $30 pesos por persona e incluye acceso a casi todas las zonas y actividades, excepto las tirolesas (desde $50) y el gotcha ($1.50 por bala).

Abre el fin de semana, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Facebook: 'Ayuntamiento de Xonacatlán 2025-2027'

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