Místico, imponente y con 'aura', así el volcán Popocatépetl, uno de los iconos naturales de México.

Y aunque por su estado activo es prácticamente imposible conocerlo, hay muchos sitios cercanos que sirven como puntos de observación.

Cerca de la ‘montaña que humea’ están por inaugurarse las cabañas Wander Volcano, la octava propiedad de Wander Cabins, compañía mexicana especializada en hospedajes rústicos de lujo en entornos naturales, alejados de todo.

Te contamos todos los detalles.

¿Cómo son las cabañas Wander Volcano?

Por el momento, son 6 cabañas en Wander Volcano, diseñadas por Rodrigo Saavedra Pérez-Salas, del despacho Saavedra Arquitectos, reconocido por “integrar la arquitectura residencial al bosque y por su experiencia en proyectos ubicados en terrenos con pendiente, neblina, vegetación y contextos naturales complejos”, explica el comunicado de Wander Cabins.

Foto: Wander Cabins

Construidas con acero, concreto y principalmente madera, tienen un estilo contemporáneo y minimalista que busca priorizar la entrada de luz natural, las vistas panorámicas y la integración con el entorno.

[Publicidad]

Lee también: Oaxaca posee el sistema de cuevas más profundo de América

Todas están equipadas con cama queen, baño privado, fregadero, mini nevera, vajilla, un pozo de fuego y parrilla, estufa, chimenea de leña y un amplio ventanal de piso a techo con vista directa al Popocatépetl; fuera, hay una terraza con sillas y jacuzzi privado al aire libre, una característica única en las propiedades de Wander.

Foto: Wander Cabins

Cada una lleva un nombre en náhuatl: Tlaneci (amanecer), Tlalli (tierra), Nexpa (sobre las cenizas), Ayauh (niebla), Ocotl (ocote) y Cehua (frío).

[Publicidad]

¿Qué hacer en las nuevas cabañas Wander Volcano?

Las nuevas cabañas con vista al Popocatépetl contarán con actividades enfocadas en el bienestar y la conexión con la naturaleza.

Tendrá spa con sauna, zona de masajes, cold plunge y regaderas, cine al aire libre o dentro de la cabaña, caminatas y noches de fogata.

Foto: Wander Cabins

También habrá posibilidad de solicitar desayunos (continentales o hot cakes), botellas de vino Calixa Blend, decoración de la habitación o un picnic en la terraza.

[Publicidad]

No contará con restaurante, así que lo recomendable es llevar insumos y alimentos, los cuales puedes preparar en tu cabaña.

¿Cuándo abre Wander Volcano, las nuevas cabañas con vista al Popocatépetl?

Wander Volcano, las nuevas cabañas con vista al Popocatépetl, recibirán huéspedes desde el martes 1 de septiembre.

¿Dónde está Wander Volcano, las nuevas cabañas con vista al Popocatépetl?

Se encuentran en un frío bosque de montaña. Todas las cabañas tienen vista al impresionante volcán Popocatépetl.

[Publicidad]

Foto: Wander Cabins

La propiedad se encuentra cerca de Buenavista Villa Turística, un desarrollo ecoturístico en el estado de Puebla, a una hora del pueblo mágico de Cholula, a una hora y media de la ciudad de Puebla y a dos horas de la CDMX.

Lee también: 5 experiencias de Airbnb en Querétaro

Respecto a la seguridad de la ubicación, Wander Cabins indica que las cabañas están en una zona monitoreada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), fuera del radio de exclusión —de 12 kilómetros a la redonda desde el cráter—, la zona considerada como no segura en caso de erupción.

[Publicidad]

¿Cuánto cuesta dormir en las nuevas cabañas con vista al Popocatépetl?

Las tarifas por noche para 2 personas varían de acuerdo con la temporada y disponibilidad, aunque la tarifa base arranca en los $3,445 pesos.

El costo más alto ronda los $8,620.

Sitio web: wandercabins.mx/ubicaciones/volcano

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters