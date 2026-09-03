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La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo que Venezuela "necesita mucho más que dinero", tras el inédito acuerdo de petróleo alcanzado entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
En un video grabado desde el exilio, y publicado en X, Machado dijo que "el sector petrolero es sólo una parte de la inmensa reconstrucción" en Venezuela", que "requiere inversiones colosales".
"En un país con las dimensiones y la fragilidad institucional de Venezuela, ningún sector podrá funcionar de manera aislada", aseguró Machado, que salió de Venezuela de manera clandestina en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz y vive actualmente en Panamá.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada la firma de un "histórico" acuerdo con Venezuela que otorga a su país el 20% de la gigantescas reservas de petróleo venezolano.
El convenio da a Estados Unidos el control de 65.000 millones de barriles de petróleo en 17 campos en diferentes zonas del país.
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"Todo eso le da a Venezuela un valor estratégico extraordinario tanto para la seguridad nacional de los Estados Unidos como para la estabilidad del hemisferio. Pero el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un RÉGIMEN ILEGÍTIMO, le pertenece al pueblo venezolano", dijo Machado.
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Tras la firma de acuerdos con multinacionales petroleras como Chevron y Eni el miércoles en Caracas, Trump y Delcy Rodríguez coincidieron en señalar que Venezuela no está lista para tener elecciones.
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El mensaje de la líder opositora ocurre ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.
Machado defendió la sociedad con Estados Unidos, pero aseguró que el país debe trabajar "bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia".
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Esto, dijo, "solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático".
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am/mcc
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