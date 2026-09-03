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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung, visitará México en septiembre.
Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal explicó que mantiene comunicación con su homólogo surcoreano desde hace varios meses y destacó que existe una buena relación entre ambos países por lo que vendrá en los siguientes días, aún sin precisar la fecha.
Sheinbaum indicó que durante la reunión se abordarán temas de interés comercial, cultural y de cooperación bilateral.
Lee también Sheinbaum no descarta más detenciones por caso Ayotzinapa; se procederá "si la fiscalía así lo determina", dice
“Ya tenemos varios meses que hablamos por teléfono. Pues son intereses comerciales, culturales, de distinto tipo con la República de Corea”, señaló.
La presidenta también adelantó que uno de los grupos jóvenes de K-pop más populares después de BTS visitará México, aunque no reveló todavía el nombre del grupo y afirmó que próximamente se dará a conocer la información.
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“Con él ya lo vamos a informar y pues hay muy buena relación con la República de Corea”, agregó.
Director de Birmex compró al contado 2 depas por 22 mdp; además, suma al menos 19 viajes por el mundo
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em/apt
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