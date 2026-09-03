La presidenta Claudia Sheinbaum invitó al expresidente de Colombia Gustavo Petro a dar conferencias en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), sobre la intromisión de la derecha internacional en elecciones.

Detalló que es un tema que aborda en el libro que se encuentra escribiendo el político colombiano.

“Lo invitamos a que pudiera, a través del instituto de historia y la revolución mexicanas, que ahora va a ser un instituto de investigación y docencia, pudiera venir a dar algunas pláticas, sobre estos temas platicamos”, dijo.

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Sheinbaum comentó que el expresidente colombiano sostiene que “la derecha internacional” utiliza las plataformas digitales para influir en las elecciones donde gobierna la izquierda.

“Con el uso de plataformas digitales para influir de manera externa en resultados de elecciones, cómo se ha organizado la derecha internacional para influir en distintos lugares”, dijo.

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