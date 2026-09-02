El anuncio de la muerte del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan "Honas" Meléndez Ochoa, y de su familia comenzó a circular la noche del 1 de septiembre, en medio de la incertidumbre sobre lo ocurrido, la identidad de los responsables y las circunstancias en las que fueron asesinadas las cuatro víctimas.

A más de 24 horas del multihomicidio, las investigaciones han comenzado a reconstruir la secuencia de los hechos y a esclarecer cómo ocurrieron, además de avanzar en la identificación y detención de los presuntos responsables.

EL UNIVERSAL hace un recuento de los hechos e investigaciones al rededor del caso.

Jonathan Meléndez pide a su amigo contactar a las autoridades

El primero de septiembre, un amigo de Jonathan Meléndez, aún sin identificar, declaró a las autoridades que Meléndez le había pedido llamar a la policía en caso de no tener noticias de él debido a una reunión que tendría con su socio.

Presuntamente, Diego Sebastián “N” y Honas tenían diferencias en temas económicos relacionados con la empresa de renta de domicilios "Nomad", y que estaban asociados.

Lee también ¿Quién es Camilo Séptimo, la banda de la que formaba parte Jonathan “Honas” Meléndez?

[Publicidad]

Homicida entra al domicilio del músico

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, a las 17:24 horas de ese mismo día, Diego "N" fue captado, por las cámaras del elevador del edificio donde vivía Meléndez, al subir hasta el departamento de la familia del cantante ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Ocurre el homicidio

De acuerdo con los actos de investigación de la Fiscalía del Edomex, en el lapso de las 17:40 y las 19:40 habrían ocurrido los hechos al interior del departamento donde se encontraba la familia.

Hallan los cuerpos de las víctimas

La policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó sobre el hallazgo de cuatro personas sin vida al interior de un departamento de una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure a las 23:50 horas.

[Publicidad]

Entre las víctimas se encontraba un hombre identificado como Jonathan Meléndez; su esposa Ana Paola que contaba con cuatro meses de embarazo; la hija de ambos, de 3 años, y una mujer de 21 años.

En el lugar también fue localizado sin vida un canino, mascota de la familia, todos con signos de tortura.

Lee también Graciela Domínguez reconoce violencia en Sinaloa; reforzará seguridad tras asesinato de subdirector y atentado a buscadora

[Publicidad]

Inician investigaciones

En la madrugada del 2 de septiembre, la Fiscalía del Estado de México inició los actos de investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar quienes participaron en el multihomicidio.

A partir de las primeras diligencias, los investigadores establecieron como una de las principales líneas que uno de los probables responsables habría utilizado una relación de confianza con las víctimas para ingresar al domicilio, además de otra persona implicada en los hechos.

Detienen al responsable y otro implicado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que con la colaboración diferentes instituciones de seguridad lograron detener a dos hombres presuntamente relacionados con el caso.

[Publicidad]

Lee también Escuinapa, Sinaloa refuerza seguridad tras asesinato de subdirector de Tránsito; alcalde admite preocupación por violencia

El primero fue Gerardo “N”, quien fue detenido por su probable intervención en los hechos al conducir el auto en el que ambos arribaron al departamento y posteriormente fue detenido Diego Sebastián “N”, identificado por las autoridades como probable autor del homicidio múltiple.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para esclarecer completamente el móvil del crimen y determinar la responsabilidad de los dos detenidos. Las autoridades han señalado que ambos serán puestos a disposición de la justicia.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc