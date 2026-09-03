Ya hay sede y horarios definidos para el desenlace de la Leagues Cup, el próximo domingo 6 de septiembre .

Tanto la Final entre Toluca y Monterrey, como el choque por el tercer lugar que enfrenta al León y América, tendrán lugar en el Shell Energy Stadium, en Houston, Texas.

Por primera vez en la historia de esta joven competición habrá un campeón de la Liga MX. Desde 2023 la Major League Soccer (MLS) dominaba sobre los clubes mexicanos.

Mientras Monterrey quiere cortar una racha negativa de cinco años sin ganar ningún título, los Diablos Rojos quiere sumar un campeonato más bajo el mando de Antonio "El Turco" Mohamed.

A continuación te dejamos todos los detalles para la doble cartelera del próximo domingo, misma que tendrá sede en territorio estadounidense.

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¿Cuándo y dónde ver la Final Toluca vs Monterrey?

Fecha: Domingo 6 de septiembre

Horario: 19:15 Tiempo del Centro de México

Transmisión: Apple TV e Imagen TV

¿Cuándo y dónde ver el juego por el tercer lugar León vs América?

Fecha: Domingo 6 de septiembre

Horario: 16:00 Tiempo del Centro de México

Transmisión: Apple TV e Imagen TV

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