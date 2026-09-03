Guadalajara.— Emiliano Ulises Reyes Figueroa desapareció el 12 de enero de 2025 en Tlajomulco, Jalisco, donde fue reclutado con engaños por un cártel que lo utilizó como carne de cañón en su guerra contra otro grupo delictivo y murió durante un enfrentamiento en la sierra de Huajicori, en Nayarit.

Su cuerpo lleva más de un año abandonado en el monte, junto a decenas de cuerpos más que las autoridades estatales no han recuperado porque, dicen, “la zona es muy peligrosa”.

Gabriel Reyes, padre de Emiliano, relata cómo engancharon a su hijo, de 17 años: “A él se lo llevaron por medio de una oferta de trabajo, se llevaron a dos muchachitos de ahí, del mismo fraccionamiento, Hacienda de los Fresnos. Nos dimos cuenta porque él se comunicó al día siguiente diciéndonos que no lo buscáramos porque se había ido a trabajar. Fue por una oferta de empleo, (le dijeron) que lo iban a llevar a Puerto Vallarta a construir cabañas”.

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Desde ese momento la búsqueda de la familia comenzó por sus propios medios y dando aviso a las autoridades; se emitieron fichas de búsqueda con el rostro y la descripción de Emiliano, las redes de colectivos de familias buscadoras compartieron la información para darle mayor difusión y casi un mes después llegó la noticia.

“Nos percatamos de que él había fallecido por medio de redes sociales, lo identificamos primero en una publicación de Twitter, donde aparece mi hijo ya ejecutado junto con un vecino. Después, uno de los que se lo llevaron tuvo el cinismo de llamar para decirnos que había sido abatido el 21 de enero de 2025”, cuenta el señor Reyes.

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Aunque han logrado conseguir las coordenadas y descripciones de los posibles sitios donde puede localizarse el cuerpo de Emiliano y han entregado esa información a las autoridades de Nayarit, hasta ahora no se ha implementado ningún operativo para recuperarlo.

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“En la fiscalía de Nayarit nos dicen que no se puede subir a ese lugar, que porque es altamente peligroso, y todavía está en la sierra mi hijo. Uno de los muchachitos que nos dio la información, y me reservo su nombre por seguridad, nos dijo que mi hijo no es el único que está ahí arriba, que hay entre 100 y 300 cuerpos”, reveló el padre de Emiliano.

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La sierra de Huajicori

A mediados de 2024, la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción del Cártel de Sinaloa leal a Ismael El Mayo Zambada, provocó que varias comunidades enclavadas en la sierra de Huajicori se quedaran prácticamente vacías.

Desde entonces, habitantes desplazados de la región han denunciado violentos enfrentamientos entre ambos grupos delictivos, lo que los ha obligado a abandonar sus casas.

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En un principio, las autoridades estatales intentaron negar la situación y minimizarla, pero ante las constantes denuncias —entre las que se incluían las de personal médico y maestros que eran amenazados— terminaron por reconocer el problema y se desplegaron operativos conjuntos de fuerzas federales y estatales para vigilar esta zona, en el norte de Nayarit.

Los testimonios anónimos de algunos habitantes de la cabecera municipal, que se organizaron para dar alimentos y alojamiento a quienes bajaban de las comunidades serranas, indican que alrededor de 2 mil personas tuvieron que dejar sus casas y pertenencias; unos regresaron a sus comunidades después de un tiempo, otros migraron a ciudades como Tepic, Mazatlán o San Luis Río Colorado.

De acuerdo con los testimonios, era común que la gente que huía les contara que durante su periplo se encontraban con ropa amontonada en los cerros y al acercarse a ver de qué se trataba se daban cuenta de que eran cuerpos en estado de descomposición.

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En agosto de 2025 el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, reveló que se tenía detectado que el circuito de reclutamiento forzado que opera el Cártel Jalisco Nueva Generación se extiende, por lo menos, a los estados de Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

Las autoridades de Nayarit han reportado enfrentamientos con grupos criminales y detenciones en la región de Huajicori, pero hasta ahora no se ha informado de ningún operativo para recuperar los cuerpos de quienes, como el de Emiliano, han sido víctimas de reclutamiento forzado y los criminales los llevaron a morir a ese lugar.

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Gabriel Reyes busca el apoyo del gobierno federal para poder recuperar el cuerpo de su hijo: “Yo quisiera, si es posible, entrevistarme con [el secretario de Seguridad] Omar García Harfuch porque la fiscalía de Nayarit no ha hecho nada, a pesar de que les he dado la información que he conseguido para dar con el cuerpo de mi hijo”.

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