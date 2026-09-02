La extradición a Estados Unidos de Audias Flores Silva “El Jardinero”, uno de los lugartenientes de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual aspiró a suceder a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, fue detenida de nuevo por un juez.

Alberto Ávila Muñoz, titular del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió al michoacano una suspensión de oficio y de plano que evita su traslado inmediato a la capital estadounidense hasta que se resuelva uno de los juicios de amparo que interpuso contra su extradición.

El juzgador resolvió lo anterior después de que un Tribunal Colegiado le ordenara dar luz verde a la demanda de amparo indirecto que Flores Silva tramitó en junio, y que en principio desechó de plano debido a que no se trataba de actos de imposible reparación.

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De acuerdo con registros judiciales, el juez Decimosexto de Distrito en Materia Penal decretó esta medida cautelar para no dejar de lado alguna cuestión que afecte los derechos fundamentales de Audias Flores Silva, requerido por una Corte de Distrito de Columbia por tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, lavado de dinero y tráfico de armas de fuego.

“Pues, es precisamente la ejecución de la última de ellas que se traduce en la entrega material de la persona al Estado requirente, la única medida que produciría afectaciones irreparables a los derechos humanos de la parte quejosa, las cuales son equivalentes a las que generan las restantes hipótesis previstas”, señaló el juzgador en acuerdo publicado este miércoles.

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Ordena cesar aislamiento e incomunicación

Asimismo, el juez ordenó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "El Altiplano", que cese de inmediato la incomunicación y aislamiento, del que se dice víctima el capo originario del municipio de Huetamo, en la región de la Tierra Caliente de Michoacán.

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“Por ende, las autoridades responsables deberán abstenerse de mantener incomunicado al quejoso, debiendo permitirle conforme a las normas de seguridad interna que rigen el funcionamiento del CEFERESO Número 1 "Altiplano", a que tenga comunicación con su abogado, familiares o persona de confianza”, refirió.

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En junio pasado, el juez Decimosexto de Distrito en Materia Penal desechó por improcedente la demanda de amparo que "El Jardinero" tramitó contra la audiencia en la que se le notificó la detención con fines de extradición, en la cual, acusó el michoacano, estuvo incomunicado y sin acompañamiento de un abogado.

Inconforme con la resolución, el capo tramitó una queja que tocó conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal, mismo que la declaró fundada y ordenó al juez dar trámite a la demanda de amparo.

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