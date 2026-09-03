Aguascalientes.— Con un mercado voluntario de carbono, un programa estatal para enfrentar el cambio climático y mecanismos para reducir las emisiones contaminantes, el estado busca consolidar una agenda ambiental que atraiga inversiones y abra nuevas oportunidades económicas.

Estas acciones fueron presentadas durante el México Carbon Forum 2026, que reúne en el Complejo Tres Centurias a cerca de 3 mil 500 representantes de gobiernos, empresas, organismos internacionales, universidades y especialistas.

Uno de los principales proyectos de la entidad es el Mercado Voluntario de Carbono, un mecanismo que permite asignar un valor económico a la reducción de emisiones contaminantes y desarrollar proyectos para financiar acciones ambientales.

La secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, Sarahi Macías Alicea, explicó que la estrategia estatal también incluye la Comisión Intergubernamental de Cambio Climático, el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, el Reglamento de la Ley de Cambio Climático y el Programa Sello Bajo Carbono.

Durante la inauguración de la reunión, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) afirmó que poner un valor económico a la reducción de emisiones puede generar recursos para nuevas tecnologías, infraestructura y proyectos ambientales.

En tanto, Eduardo Piquero, director general de la Plataforma Mexicana de Carbono (MÉXICO2), agradeció el respaldo del gobierno del estado de Aguascalientes para realizar este encuentro y destacó las condiciones que ofrece la entidad para las empresas que buscan ser más competitivas y avanzar hacia modelos más sustentables.

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