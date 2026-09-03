Nación | 03-09-26 | 01:39 | Actualizada | 03-09-26 | 01:52 |

La noche de este miércoles, el gobernador de , Pablo Lemus, confirmó el fallecimiento de Raymundo Gómez Flores a los 74 años.

Destacado empresario, exsenador tapatío y padre de Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y asesora empresarial de la presidenta .

El gobernador envió un mensaje de solidaridad a los familiares más cercanos. “Un fuerte abrazo a sus hijos Ararggo, Altagracia y Lucía. A su esposa María Elena y a sus hermanos Alfonso, Armando, Claudia, Mónica y Guillermo. Descanse en paz”, escribió en su cuenta de X.

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