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La noche de este miércoles, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó el fallecimiento de Raymundo Gómez Flores a los 74 años.
Destacado empresario, exsenador tapatío y padre de Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El gobernador envió un mensaje de solidaridad a los familiares más cercanos. “Un fuerte abrazo a sus hijos Ararggo, Altagracia y Lucía. A su esposa María Elena y a sus hermanos Alfonso, Armando, Claudia, Mónica y Guillermo. Descanse en paz”, escribió en su cuenta de X.
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