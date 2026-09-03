La noche de este miércoles, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó el fallecimiento de Raymundo Gómez Flores a los 74 años.

Destacado empresario, exsenador tapatío y padre de Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobernador envió un mensaje de solidaridad a los familiares más cercanos. “Un fuerte abrazo a sus hijos Ararggo, Altagracia y Lucía. A su esposa María Elena y a sus hermanos Alfonso, Armando, Claudia, Mónica y Guillermo. Descanse en paz”, escribió en su cuenta de X.

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Don Raymundo Gomez Flores fue un gran empresario. Visionario, valiente, y muy arrojado. Un emprendedor nato, en los negocios y en la política.

Raymundo fue un gran amigo mío y vamos a extrañarlo mucho. Lamento sinceramente su muerte y deseo a su familia resignación, pero sobre… pic.twitter.com/lQhmsVwRSv — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) September 3, 2026

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