Tepic.— La detención de dos presuntos delincuentes acusados de secuestros y desapariciones condujo a la fiscalía de Nayarit a localizar varios sitios con posibles fosas clandestinas en las zonas centro y norte del estado, informó la fiscal estatal, Elvia Ludmila Heredia Verdugo.

Señaló que ambos sujetos, identificados como El Cachimbo y El Pituchis, fueron capturados en cumplimiento de órdenes de aprehensión específicas, pero se tiene información de que son responsables de cientos de desaparecidos en la zona norte.

Afirmó que en los próximos días se desplegarán operativos para localizar fosas y trabajar en ellas para rescatar los cuerpos que pudieran estar ahí.

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La fiscal precisó que las fosas se encuentran en la zona norte y centro del estado de Nayarit.

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