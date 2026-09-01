Facundo “N”, adolescente de 17 años que desapareció desde el pasado 17 de julio en Zapopan, fue localizado con vida este domingo 30 de agosto en el municipio de Acaponeta, Nayarit.

La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco informó que Facundo salió de su casa sin decir a dónde se dirigía y desde entonces su familia no sabía nada de él.

Desde que se reportó la desaparición del adolescente, ocurrida en la colonia San Miguel Tateposco, personal de la dependencia desplegó operativos de búsqueda en distintos puntos del estado y se inició el análisis de información, la revisión de videograbaciones y entrevistas con familiares y personas cercanas para tratar de dar seguimiento a las posibles rutas que pudo haber tomado el menor y establecer los lugares donde pudiera encontrarse.

Según la Vicefiscalía los indicios obtenidos durante la investigación y la comunicación constante con la familia permitieron obtener más información para ampliar la búsqueda hacia otras entidades y solicitar la colaboración de autoridades fuera de Jalisco.

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“La coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda, el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), la Fiscalía del Estado de Nayarit y la Fiscalía del Estado de Jalisco fue determinante para continuar con las acciones de localización en aquella entidad”, indicó la autoridad jalisciense.

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Tras localizar al adolescente se estableció comunicación con sus familiares para informarles sobre su ubicación e implementar los protocolos para su traslado de regreso.

Hasta el momento las autoridades no han dado mayor información respecto a cómo ocurrió la desaparición, cómo llegó el joven hasta Acaponeta o si se trata de otro caso de reclutamiento forzado.