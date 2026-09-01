Culiacán. - A causa de un atentado a balazos contra un elemento de la policía municipal de nombre Josué Enrique “N”, de 26 años, en Aguaruto, en la parte nor-poniente de Culiacán, autoridades de una escuela primaria que se ubica en esa zona suspendieron clases por este día.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán informó que el elemento que había salido de su hogar y se dirigía a las instalaciones de la corporación cuando personas armadas lo atacaron, este logró solicitar auxilio.

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Josué Enrique “N”, con lesiones de bala, tuvo que ser llevado a un hospital escoltado en tanto que se desplegó un operativo de búsqueda de sus agresores, los cuales no fueron localizados, al parecer se desplazaban en una motocicleta.

Los directivos de la escuela primaria que se ubica en Aguaruto, ante el hecho de violencia que tuvo lugar por la mañana decidieron suspender las clases ante el temor de que se vuelva a repetir los hechos.

afcl/LL