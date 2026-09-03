¿Sientes que la batería de tu celular se acaba cada vez más rápido, aunque no lo uses demasiado? Antes de pensar que necesitas cambiar de teléfono, hay una función sencilla que puede ayudarte a saber cuál es la causa de esto.

Los celulares actuales permiten consultar qué aplicaciones y procesos están utilizando más energía del equipo. Esta información puede ayudarte a descubrir si una app está consumiendo demasiada batería en pantalla o si continúa trabajando en segundo plano incluso cuando no la estás utilizando.

Lo mejor es que no necesitas instalar ninguna aplicación adicional para averiguarlo.

Cómo saber si una aplicación está consumiendo demasiada batería. Imagen: Unsplash

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Así puedes saber qué app consume más batería en tu iPhone

Si tienes un iPhone, la herramienta se encuentra directamente en la configuración del dispositivo.

Solo tienes que seguir estos pasos:

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Abre "Configuración". Entra en "Batería". Desplázate hasta la sección de uso de batería.

En los iPhone actuales puedes consultar el consumo diario y revisar qué aplicaciones o actividades del sistema han utilizado más batería. También es posible consultar el comportamiento de días anteriores y tocar una aplicación para obtener información más detallada.

Si tienes Android, también puedes consultar qué aplicaciones están consumiendo más batería.

En teléfonos Pixel, por ejemplo, debes entrar a: "Configuración", después a "Batería" y finalmente a "Uso de batería".

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Ahí puedes consultar el consumo de las aplicaciones y seleccionar una de ellas para revisar o modificar la manera en que utiliza la batería en segundo plano.

En otros teléfonos Android, la ruta es "Configuración", luego "Batería" y finalmente "Uso de batería" o una opción similar.

¿Qué hacer si una app consume demasiada batería?

Google recomienda restringir las aplicaciones que presentan un consumo elevado cuando no es necesario que permanezcan activas en segundo plano. También existe la opción de utilizar funciones como "Batería adaptable", que ayudan a limitar el funcionamiento de aplicaciones que utilizas con menor frecuencia.

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Cómo saber si una aplicación está consumiendo demasiada batería. Imagen: Unsplash

Una vez que identifiques a la aplicación responsable, no necesitas eliminarla inmediatamente. Primero revisa cuánto tiempo la utilizaste y si aparece un consumo elevado en segundo plano.

Si prácticamente no la utilizaste y aun así gastó una cantidad considerable de batería, puedes probar algunas alternativas:

Limita su actividad en segundo plano.

Revisa los permisos de ubicación.

Reduce las notificaciones que no necesitas.

Actualiza la aplicación.

Desinstala las aplicaciones que ya no utilizas.

Por otro lado, debes considerar que si una app aparece como la que más batería consumió, no significa necesariamente que sea la culpable de que tu celular esté gastando su energía, sino que puede resultar esto debido a que es la que más ocupas.

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