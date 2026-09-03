La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pronosticó para este jueves 3 de septiembre un ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, con posibilidad de lluvias fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

¿Cómo va a estar la temperatura?

En cuanto a las temperaturas, se prevé una máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 14 grados, registrada en la zona de Venustiano Carranza. Los vientos serán variables, con velocidades de entre 5 y 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

¿A qué hora va a llover?

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La dependencia informó que las lluvias más intensas podrían presentarse entre las 14:00 y las 20:00 horas, principalmente en las zonas Centro, Oriente y Sur de la capital. Se estima una precipitación de entre 15 y 29 milímetros.

Por otra parte, el índice de aire y salud se reportó como aceptable, con presencia de partículas PM2.5. El volcán Popocatépetl se mantiene en Fase 2 del Semáforo de Alerta Volcánica; en caso de emisión de ceniza, el pronóstico señala que podría dirigirse hacia el noroeste, con posible afectación a la Ciudad de México.

La SGIRPC recomendó a la población mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante las lluvias, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

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