Para diciembre de 2026, el Gobierno de la CDMX prevé haber adquirido más de 250 mil metros cuadrados de suelo para edificar más de 16 mil viviendas de interés social y popular.

En el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada se señala que para la política de vivienda de la actual administración es fundamental la adquisición de suelo urbano dotado de infraestructura y servicios, para así generar vivienda social y popular.

El documento también menciona que, durante el actual gobierno, se han invertido más de 5 mil millones de pesos para ampliar la reserva de suelo público destinada a la producción de vivienda social y popular.

“Lo anterior, con el objetivo de atender la demanda histórica de las personas solicitantes del Instituto de Vivienda e implementar un amplio programa de vivienda en renta asequible”.

Del programa Vivienda en Conjunto, se refiere que durante el segundo año de Brugada se ha realizado una inversión superior a los 3 mil 900 millones de pesos para la compra de suelo.

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