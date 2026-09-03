Existe 82% de avance en el cumplimiento de los 30 compromisos que el Gobierno de la Ciudad de México sostuvo con personas buscadoras, indica el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada.

En el documento, entregado el martes 1 de septiembre al Congreso local, se señala que para julio de este año ya había un avance en la creación y funcionamiento del Centro Integral de Apoyo y Búsqueda de Personas (CAIBP), el cual comenzó a operar en noviembre de 2025.

También, destacó avances en la instalación del gabinete de búsqueda metropolitano, el cual ya lleva dos mesas de trabajo con las entidades vecinas.

Se destaca que el presupuesto de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad se duplicó e incrementó el personal, además de que existen avances en la creación del registro de personas desaparecidas en la capital.

Se resalta la implementación del Protocolo Homologado de Búsqueda Inmediata y el fotoboletín único de la Ciudad de México, avances en la construcción del Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense (CRTTF) y en la creación del Registro de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas de la Ciudad de México.

En el informe se sostiene que se trabaja en el Plan de Perfilamiento Genético de la Ciudad.

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Que en noviembre de 2025 comenzó el Plan de Recuperaciones Controladas del Panteón Civil de Dolores, y que en junio de ese mismo año se creó la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas y Búsqueda de Familia en la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) y ese mismo mes se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y la fiscalía capitalina, para fortalecer la identificación de personas.

El Segundo Informe de Gobierno refiere que se está creando una campaña de sensibilización sobre desaparición y línea única de recepción en Locatel, se entregan brazaletes identificadores para personas en situación de vulnerabilidad y la puesta en marcha el Centro de Acompañamiento Emocional para familiares de personas desaparecidas.

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