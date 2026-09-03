Al menos 13.9 millones de usuarios que poseen líneas de telefonía móvil terminación “1” debieron vincular sus datos personales con su operador, dio a conocer la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La comisión detalló a EL UNIVERSAL que, al igual que con los números terminación “0”, calcula que habrá una depuración de 2.5 millones de líneas que acaban en “1”, luego de que el 31 de agosto concluyó el plazo para realizar el registro de datos.

Como hace una quincena, la CRT informó que las empresas de telecomunicaciones tienen 72 horas para desvincular los números, es decir, hasta el último minuto de este 3 de septiembre. La vinculación busca eliminar el anonimato en las líneas para contribuir al combate de delitos cometidos mediante la telefonía celular como el fraude y la extorsión.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones contabiliza un total de 144 millones de líneas en el país y detalló que, al 1 de septiembre, se han vinculado 78 millones 742 mil, cerca de 55%.

Existen dos alternativas para vincular el número telefónico: en línea desde el equipo celular, ingresando a la plataforma del proveedor de telefonía móvil, o acudiendo directamente a cualquier Centro de Atención de su respectivo operador.

La vinculación podrá llevarse a cabo aun si el servicio está suspendido o si carece de saldo, ya que la navegación en estos sitios no consume datos, explica el órgano, que tiene de comisionada presidenta a Norma Solano Rodríguez.

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El gerente de análisis en The CIU, Radamés Camargo, descartó que las líneas perdidas afecten a los operadores, porque generaban poco consumo o nada.

“Hay líneas que sí se van a perder, porque eran segundas o terceras líneas, promocionales, ocasionales o regaladas, pero es difícil saber cuántas serán”, comentó a esta casa editorial.

El calendario oficial de vinculación establece que el 15 de septiembre vence el plazo para las líneas con terminación “2”; el 30 de este mes para el “3” y así sucesivamente hasta llegar al “9” el 31 de diciembre”.

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