Las empresas automotrices disminuyeron sus inversiones en el país debido a la incertidumbre del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la nueva política comercial estadounidense y el cambio tecnológico, dijeron analistas a EL UNIVERSAL.

Para la fabricación de automóviles, camiones y autopartes inyectaron 4 mil 285 millones de dólares a través de Inversión Extranjera Directa durante la primera mitad de este año, la menor cifra desde 2022 en un periodo similar.

Fuente: Cifras originalmente publicadas por la Secretaría de Economía.

También se trata de una disminución de 11.2% en comparación con el mismo semestre de 2025 y es el segundo año consecutivo a la baja, de acuerdo con cifras originalmente publicadas por la Secretaría de Economía.

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Las menores exportaciones automotrices hacia Estados Unidos, la incertidumbre del T-MEC y los aranceles al acero, aluminio y a los vehículos, que impactan en la fabricación de unidades, son algunos motivos por los que se redujo la Inversión Extranjera Directa en esta industria, explicó el investigador de la Universidad de Texas A&M, Luis Foncerrada.

“Es claro que la industria automotriz está caída, esperando que haya alguna decisión o acuerdo en torno al T-MEC, ya sea antes o después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, lo que dependerá de cuál sea la lógica del presidente Donald Trump”, dijo el también exdirector del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

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La industria automotriz captó menos inversiones nuevas, pero hay reinversión de utilidades en plantas del país, comentó.

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“Las fábricas están en un proceso de mantenimiento, muchas automotrices están expandiendo las líneas de producción existentes, en espera de que haya un arreglo en general del T-MEC”, dijo Foncerrada, quien hoy también es asesor de organismos del sector privado.

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Cambio de dirección

La analista de México, ¿cómo vamos?, Alexa Castro, dijo que la inversión que perdió el sector automotriz se redirigió a la fabricación de equipo de computación electrónico en la misma proporción.

En la primera mitad del año, 8.7% del total de inversiones extranjeras se dirigió a la industria de electrónicos.

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“Hay un reajuste en nuestro perfil exportador, así como una redistribución de los sectores que captan más capital extranjero”, comentó a esta casa editorial.

“El ajuste en la industria automotriz es resultado, en parte, de la aplicación de los aranceles de la sección 232, que le ha pegado de una forma impresionante al sector”, opinó Castro.

El socio líder de la oficina en Querétaro de KPMG México, Héctor Romo, mencionó varios factores en juego, como la transformación de la industria automotriz por la electrificación, la digitalización y las tendencias globales.

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Destacó la sobrecapacidad de China para la fabricación de vehículos de tecnología eléctrica y la reconfiguración del tamaño de las armadoras tradicionales debido a la electrificación, mientras que en México la industria se especializó en vehículos de combustión.

Pese al exceso de capacidad, hizo ver que no hay una penetración significativa de autos eléctricos en el mercado de Estados Unidos.

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Nuevas tecnologías

“Se percibe que las automotrices están frenando sus inversiones en lo que se regulariza la demanda de los vehículos eléctricos. Las marcas tradicionales están repensando el tamaño que deben tener debido a todo el cambio tecnológico”, agregó Romo.

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El socio especialista de Roland Berger, Juan Trebino, explicó que los inversionistas quieren saber si hay planes de construcción y generación de energía eléctrica que pueda sostener el crecimiento de la economía mexicana, si hay petroquímicos, gas natural y en general fuentes de energía.

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También requieren saber si hay seguridad regulatoria para tener claridad de que no se van a cambiar las reglas del gobierno.

Trebino añadió que luego de reunirse con inversionistas que quieren traer proyectos a México la conclusión es que “están dispuestos a invertir si los riesgos están definidos, que sean consistentes a largo plazo de 20 a 30 años”.

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Los registros de la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, muestran que General Motors, Ford y Stellantis, conocidos como los tres gigantes de Detroit, son las empresas que más inyectan capital en la industria automotriz mexicana, seguidas de las compañías alemanas y japonesas.

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