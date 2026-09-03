A casi dos meses de la conclusión de la Copa Mundial de Futbol 2026, vecinos de Santa Úrsula, en Coyoacán aseguraron que varias de las obras realizadas en los alrededores del Estadio Ciudad de México no han dado el 100% de los resultados que les prometieron.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula, vecinos y vendedores señalaron que proyectos como el Jardín de Lluvia Coapan, el nuevo Mercado Huipulco y el puente peatonal con elevadores presentan deficiencias, falta de mantenimiento o no han mejorado las condiciones de inundaciones.

El Jardín de Lluvia Coapa fue inaugurado el 19 de marzo de 2026 con una inversión de 22 millones de pesos; el proyecto prometía beneficiar a más de 40 mil habitantes y captar más de un millón de litros de agua de lluvia en un solo punto; sin embargo, vecinos afirman que no ha cumplido con ese objetivo.

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Juana, vecina de Santa Úrsula, explicó que les aseguraron que la obra disminuiría las inundaciones durante las lluvias intensas, pero afirmó que el problema continúa. “Es curioso porque empezó en temporada de lluvias, seguimos en lluvias y yo no veo que desaparezca el agua de las calles; yo veo el mismo problema de siempre”.

Señaló que el espacio luce descuidado, con basura, plantas sin mantenimiento y presencia de mosquitos e insectos.

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Otra vecina de la colonia comentó que, además del jardín, las autoridades les prometieron trabajos de repavimentación y pintura en las viviendas cercanas al estadio, algo que, dijo, no ocurrió.

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“Nos dijeron que iban a arreglar las calles y hasta pintar algunas casas, pero nada”, comentó.

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María, habitante de Santa Úrsula, coincidió en que las calles aledañas al estadio siguen con encharcamientos y opinó que el recurso pudo destinarse a otros proyectos prioritarios para la colonia.

El Mercado Huipulco, inaugurado el 22 de mayo, para reubicar a 96 locatarios que trabajaban sobre el puente peatonal del estadio. En el sitio hay locales cerrados y vendedores reportan caída en sus ingresos.

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“Yo vendía unos 3 mil pesos diarios; con suerte ahora vendo 500”, comentó José, quien vende comida junto con su madre Eugenia desde hace más de 30 años.

La familia relató que les prometieron mejores condiciones y una mayor afluencia de clientes, pero ocurrió lo contrario.

“La verdad yo preferiría volver al puente, incluso con lluvias o calor; es muy difícil mantenernos aquí”, lamentó Eugenia.

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De los elevadores del Cetram Huipulco, uno está fuera de servicio y el otro funciona de manera intermitente, según usuarios.

Afirmaron que desde su inauguración ambos equipos no han operado correctamente.

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