La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ofrece una recompensa de hasta por un millón de pesos para quien ayude a localizar a Ximena López Rosales y a Axel Daniel González Ramos, desaparecidos en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

En el caso de Ximena se trata de una joven que al momento de su desaparición tenía 17 años de edad y fue vista por última vez el 16 de octubre de 2025, en la colonia Magdalena Petlacalco, de acuerdo con su ficha de búsqueda.

Ofrecen recompensa para localizar a Ximena y Axel, desaparecidos en Tlalpan; dan hasta un millón de pesos. 02/09/26 Foto: Especial

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de este miércoles se publicó el acuerdo por el cual la FGJ ofrece 250 mil pesos por la localización de Ximena y otros 250 mil por la ubicación, identificación y aprehensión de los responsables de su desaparición.

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Mientras que Daniel González Ramos, quien tenía 16 años cuando desapareció y fue visto por última vez el 23 de junio de 2022, en la colonia San Miguel Ajusco, la FGJ ofrece una recompensa similar y bajo el mismo esquema de dos montos de 250 mil pesos.

Ofrecen recompensa para localizar a Ximena y Axel, desaparecidos en Tlalpan; dan hasta un millón de pesos. 02/09/26 Foto: Especial

También se publicó el acuerdo por el cual se ofrecen 250 mil pesos para quien proporcione información que lleve a la captura de Carlos Moreno Albarrán, buscado por el delito de corrupción de persona menor de dieciocho años de edad agravado.

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Los acuerdos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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