Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo a un joven de 19 años, posible responsable del robo a una casa de empeño ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, y a quien le aseguraron dosis de aparente marihuana.

Los hechos ocurrieron tras una alerta emitida por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, quienes avisaron por radiofrecuencia sobre la activación de la alarma en un establecimiento comercial. Al arribar al local, los policías encontraron daños en la entrada y en algunos mostradores.

El personal del C2 Norte realizó el videoreplay de las cámaras de videovigilancia de la zona y ubicó un vehículo color blanco que, presuntamente, fue utilizado como muro para facilitar el escape de los responsables.

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Gracias al seguimiento en tiempo real, el automóvil fue localizado cuando circulaba por la calle Tláloc y la calzada México-Tacuba, en la colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo. Los uniformados iniciaron una persecución, le dieron alcance y le marcaron el alto al conductor.

Tras una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación policial, le aseguraron nueve bolsitas de plástico con hierba verde y seca similar a la marihuana y un teléfono celular.

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El detenido fue informado de sus derechos de ley y, junto con la droga aparente y el vehículo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

LL