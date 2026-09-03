Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, afirmó que México fabrica las supercomputadoras de inteligencia artificial (IA) de este gigante tecnológico, en el marco de la revolución industrial que está iniciando.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo un encuentro en EU con el líder de una de las compañías más importantes del planeta en el desarrollo de semiconductores y tecnología para inteligencia artificial.

La reunión entre ambos se dio en el marco de la Reunión de Innovación del G20 que se celebra en Estados Unidos, y Ebrard compartió en sus redes un video con el mensaje de Huang, a quien calificó como "un gran amigo de México".

"Estamos al inicio de una revolución industrial y en el corazón de ella, en sus cimientos esta una supercomputadora de IA que fabrica Nvidia, y resulta que las supercomputadoras de IA de Nvidia se fabrican en México", resalta Jensen Huang en el video.

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Y agregó que "por eso tenemos muchas empresas increíbles, así como oficios y trabajadores extraordinarios, que trabajan para nosotros construyendo estas increíbles máquinas".

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Mensaje de un gran amigo de México : Jensen Huang , fundador y CEO de NVIDIA pic.twitter.com/RkWNsDf2ej — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 2, 2026

En el video publicado en la cuenta de X de Ebrard, el líder de Nvidia agradeció a México por todo lo que ha hecho por su empresa "y por todo lo que has hecho por mi", al tiempo que confió en poder visitar México pronto y "ayudar a impulsar (al país) hacia la era de la inteligencia artificial".

A su vez, el secretario de Economía mexicano invitó a Jensen Huang a México y afirmó que está muy interesado en apoyar y ayudar al país a impulsar la iniciativa de IA. "Ya estamos fabricando las computadoras que ellos están utilizando".

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Detrás de cada computadora capaz de ejecutar modelos avanzados de inteligencia artificial existe una cadena industrial que rara vez aparece en la pantalla: procesadores, tarjetas, sistemas de enfriamiento, memoria, circuitos y, finalmente, una línea de ensamblaje. México forma parte de esa historia.

México se ha convertido en un punto relevante para la manufactura de equipos tecnológicos destinados a distintos mercados internacionales. Ahora, el desafío consiste en dar un paso más: pasar de ser una plataforma de manufactura a convertirse también en un territorio donde se diseñen, desarrollen y produzcan algunas de las tecnologías que definirán la próxima década.

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am/mcc