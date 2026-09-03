Culiacán. - En cinco municipios que comprenden la cobertura educativa de la zona centro de la Universidad Autónoma de Sinaloa cambio el sistema educativo presencial en su horario nocturno a las clases a distancia, ante el asesinato de un estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de nombre Alexis “N” de 17 años.

Tras el homicidio del estudiante en una parada de autobús urbano, frente a Ciudad Universitaria, el secretario Académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Sergio Mario Arredondo, dio a conocer que se ajustó el horario de clases exclusivamente para la zona centro del estado.

En los municipios de Culiacán, Badiraguato, Cósala, Elota y Navolato las clases en los planteles de bachillerato y educación superior, exclusivamente para el horario nocturno, se cambiaron a la modalidad virtual como medida de protección para los estudiantes y docentes.

Señaló que ante el hecho de violencia en donde un joven alumno fue privado de la vida, la institución evaluó los puntos de vista de alumnos, padres de familia y maestros sobre el horario de clases presenciales que concluyen a las nueve de la noche.

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Este ajuste en las actividades académicas responden a una medida preventiva ante los acontecimientos que se han presentado, por lo que se presume que solo será temporal, por lo que en el resto de los horarios de clases, estos se mantienen presenciales.

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La mañana del miércoles pasado, un jovencito fue privado de la vida de varios disparos frente a Ciudad Universitaria en la capital del estado. Fue identificado como Alexis “N”, de 17 años y estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La institución académica condenó en forma enérgica cualquier acto de violencia que atente contra la vida y que impida a los ciudadanos ejercer con libertad derechos fundamentales como el acceso a la educación pública en espacios seguros.