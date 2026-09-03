La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista una división entre su gobierno y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que su antecesor ha sido “sumamente respetuoso” con las decisiones que ha tomado desde que asumió la Presidencia.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria negó que López Obrador haya intervenido en las decisiones de su administración o que le haya enviado mensajes para indicarle qué hacer.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido sumamente respetuoso con nuestro gobierno, sumamente respetuoso. No ha mandado ningún mensaje: ‘haz esto, haz aquello. No estoy de acuerdo con esto que hiciste, no me parece’”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo calificó como “absolutamente absurdo” que en redes sociales se pretenda mostrar una confrontación entre obradoristas y claudistas, y rechazó las versiones de que el expresidente siga gobernando detrás de ella.

“No ha habido una sola llamada que me haya dicho: ‘haz esto, haz aquello’. Esta idea de que detrás de la Presidenta está gobernando López Obrador es muy machista”.

Consideró que estos comentarios parten de la premisa de que las mujeres no tienen capacidad para ejercer el gobierno por sí mismas o que necesitan que un hombre tome las decisiones por ellas, “son machistas”.

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Detalló que López Obrador se encuentra retirado de la vida pública y actualmente trabaja en su segundo libro, además de dedicarse a la “reflexión y pensamiento”.

Descarta pugna interna y acusa intentos de división desde EU

Al referirse a las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a las versiones sobre una supuesta pugna dentro de Morena, Sheinbaum Pardo rechazó que exista una división al interior de la Cuarta Transformación.

“Ahora que pasó lo de Sinaloa, lo de Rocha y demás, ya se inventaron de que hay una pugna interna”, afirmó. La Mandataria señaló que sus opositores buscan instalar la idea de que existe una disputa por el control político del movimiento, pero sostuvo que los candidatos de Morena son definidos por la ciudadanía a través de encuestas.

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Acusó que desde Estados Unidos también se busca generar divisiones al interior del gobierno de México, particularmente en el gabinete de seguridad, mediante mensajes en los que se elogia a algunos funcionarios y se cuestiona a otros.

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