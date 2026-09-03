Muchos hemos pasado horas jugando Monopoly con la familia o con los amigos. Hemos estado sentados por varias horas intentando convertirnos en ‘magnates’.

Si a ti también te encanta este juego de mesa, ya puedes disfrutarlo, pero en tamaño gigante y con retos en cada casilla.

Conocimos la nueva experiencia inmersiva Monopoly Lifesized Touring Edition y aquí te contamos en qué consiste.

Más vale que vayas pronto, porque no estará por mucho tiempo en CDMX.

¿Cómo es la experiencia inmersiva Monopoly Lifesized en CDMX?

En una sala se dividen los equipos, máximo 6 grupos de 6 personas. Un par de anfitriones/moderadores (muy amables y animados) explican las reglas del juego.

Una vez entendida la dinámica, se atraviesa un pasillo decorado con imágenes alusivas a los personajes más emblemáticos de la marca, hasta llegar al enorme tablero de Monopoly.

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Foto: Omar Moreno. El Universal

Al centro se ubica el ‘estrado’ del moderador principal y una especie de baúl-pantalla interactiva, donde un integrante de cada equipo debe presionar un botón para tirar un par de dados digitales.

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La finalidad es la misma que en el clásico juego de mesa: jugar varias rondas, recorrer las propiedades de las casillas para ir comprándolas, construir casas y hoteles en ellas y cobrar renta.

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Foto: Omar Moreno. El Universal

Sin embargo, en esta experiencia inmersiva, la dinámica cambia un poco. Hay 2 tipos de turnos: el ‘normal’, para lanzar los dados y avanzar en el tablero, y el ‘de estrategia’, donde te quedas al centro y el guía te entrega una tarjeta sorpresa con ayudas (casas gratis y descuento en el próximo pago de renta) y organiza minijuegos para conseguir beneficios (como armar un rompecabezas o encontrar las diferencias en billetes enormes).

Al recorrer el tablero te das cuenta de que cada ‘casilla’ tiene una puerta. Detrás de ellas está lo más divertido de Monopoly Lifesized: al caer en las propiedades, debes cruzarlas para encontrar retos contrarreloj.

Si los completas, puedes obtener el título de propiedad y si ya tienen dueño, recibes un descuento en el pago de la renta.

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Foto: Omar Moreno. El Universal

Entre los desafíos, hay un minigolf, máquinas de skee-ball para superar el puntaje de Mr. Monopoly, una sala y máquina de escribir para descifrar mensajes en código morse, una bóveda que debe abrirse con 6 llaves que debes encontrar, resolver fracciones y más retos.

Al final, gana el equipo que tenga la mayor cartera de activos. Es decir, no solo cuenta tener mucho dinero, sino también propiedades, casas y hoteles.

¿Hasta cuándo estará la experiencia inmersiva Monopoly Lifesized en CDMX?

Por el momento, Monopoly Lifesized Touring Edition estará en CDMX hasta octubre, aunque dependiendo de la respuesta de la gente, podría extenderse a diciembre, según Emiliano Limón, vicepresidente de marketing de Reil, una de las empresas organizadoras.

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Foto: Omar Moreno. El Universal

Abre casi todos los días, excepto lunes. Hay varias funciones entre las 11:00 a.m. y las 8:15 p.m.

¿Cuánto cuesta entrar a la experiencia inmersiva Monopoly Lifesized en CDMX?

La entrada a la experiencia inmersiva Monopoly Lifesized Touring Edition es de $499 pesos por persona.

Si vas con familia o amigos, conviene adquirir el paquete para 4 o más jugadores, pues cada boleto tiene una tarifa de $400.

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Foto: Omar Moreno. El Universal

También hay un ticket VIP en $869 por persona. Incluye brazalete especial, palomitas, opción de elegir horario, descuento de 10% en alimentos y bebidas y un producto de Monopoly.

Entradas disponibles en el sitio web de Fever.

¿Dónde está la experiencia inmersiva Monopoly Lifesized en CDMX?

El primer venue de Monopoly Lifesized Touring Edition en México es el centro comercial Perisur, al sur de la CDMX.

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La encuentras en la zona de estacionamiento del Palacio de Hierro.

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Si planeas llegar en transporte público, puedes hacerlo utilizando la línea 1 del Metrobús y bajar en la estación Perisur.

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