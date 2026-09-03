Carla Jeffery, actriz conocida por interpretar a Bree en la franquicia de Disney "ZOMBIES", murió a los 33 años, informó su agencia de representación.

Alexanders Talent Management dio a conocer la noticia a través de Instagram con un mensaje en el que lamentó profundamente el fallecimiento de la actriz, ocurrido el martes. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de muerte.

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery”, señaló la agencia en su comunicado.

Alexanders Talent Management recordó que durante más de dos décadas acompañó a Jeffery en distintas etapas de su vida y carrera, desde sus primeros trabajos hasta su consolidación como actriz.

“Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa podía iluminar cualquier lugar”, expresó la representación.

La agencia también destacó el vínculo que construyó con la actriz durante todos esos años y aseguró que Carla Jeffery era más que una clienta, pues formaba parte de su familia.

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“Enviamos nuestro más sentido pésame a sus seres queridos durante este momento tan difícil y les pedimos que respeten su privacidad”, agregó Alexanders Talent Management.

El mensaje concluyó con una despedida a la actriz: “Descansa en paz, Carla. Tu luz jamás será olvidada”.

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Despiden en redes a la actriz Carla Jeffery. Instagram alexanderstalent

¿Quién era Carla Jeffery?

Carla Jeffery desarrolló su carrera principalmente como actriz y cantante, y uno de sus trabajos más reconocidos llegó con Disney Channel, donde formó parte del elenco de "ZOMBIES".

En la popular franquicia musical interpretó a Bree, una de las compañeras de los protagonistas. La producción, protagonizada por Milo Manheim y Meg Donnelly, se convirtió en una de las sagas juveniles de Disney y posteriormente dio paso a nuevas entregas.

Kylee Russell, Carla Jeffery, Milo Manheim, Chandler Kinney, Trevor Tordjman, Pearce Joza, Terry Hu, Kyra Tantao en "Zombies 3".

Jeffery también tuvo participaciones en otras producciones de televisión y cine a lo largo de su trayectoria, además de desarrollar trabajos relacionados con la música y el entretenimiento.

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Su agencia recordó que la actriz estuvo vinculada con ella durante más de 20 años, tiempo en el que fue testigo de su crecimiento personal y profesional.

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La noticia de su muerte generó reacciones entre seguidores de la franquicia "ZOMBIES", quienes recordaron a la actriz por su participación como Bree y por su trayectoria dentro de la industria del entretenimiento.

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Por ahora, sus familiares y representantes no han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

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