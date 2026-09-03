La historia del proceso creativo que hay detrás de esta película se remonta, dirían los arqueólogos y los jóvenes, a la época de piedra, es decir, a finales del siglo XX, hace tres décadas.

Rodolfo Riva Palacio Alatriste, cocreador junto con su hermano Gabriel del concepto Huevocartoon, iba en ese entonces a la universidad y ahí generaba una tira cómica que tenía como protagonista a un cavernícola llamado Gungo, que era bajo de estatura, con mucho cabello y con barba.

Rodolfo Riva Palacio. Foto: Videocine

“Pensamos que teníamos que hacer algo del mundo cavernícola y sería divertido que tuviera juegos como lanzamiento de marido, persecución de tigres dientes de sable, salto de planta carnívora o nado sincronizado en arena movediza”, recuerda con emoción y nostalgia el cineasta.

Pero como nadie tiene el destino en sus manos al 100%, a los hermanos Riva Palacio se les “atravesó” primero la fama de los huevitos animados en Internet que a inicios de los años dos mil saltaron al cine y además lo hicieron con gran aceptación por parte de público de todas las edades.

“Ya ven cómo es la vida, no siempre pasa lo que se quiere, y nos hizo hacer cinco películas de huevos y una de marcianos primero, antes que poder hacer lo que habíamos pensado", explica el también productor.

Pero el plazo se cumplió. Y este jueves llega a salas la cinta animada Gungo y los juegos cavernícolas, en la que un joven de las cavernas no ha pensado qué hacer exactamente con su vida y en algún momento es desterrado luego de que su papá, jefe de la tribu, enfrenta algunos problemas.

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La única manera de regresar a la aldea es competir y ganar una serie de juegos deportivos en los que se enfrentará otros cavernícolas mucho más fuertes, hábiles y veloces que él.

Entre las voces que dan vida y singularidad a los personajes se encuentran Ricky Limón, como el protagonista (Gungo); Karen Torres, hace a la cavernícola Yahi; Joaquín Cosío interpreta al antagónico Krull.

También participa Humberto Vélez, como el jefe de la tribu; Silvia Navarro como esposa de éste; Daniel Sosa, da vida al también desterrado Aysitú y además está en el elenco Mario Filio en papel del fuerte Trompo.

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Proyecto complejo y entrañable

Para los hermanos Riva Palacio Gungo y los juegos cavernícolas es un proyecto especialmente complejo y significativo pues representa el punto máximo de evolución técnica del estudio Huevocartoon, que fusiona la esencia del dibujo tradicional a mano (2D) con la profundidad y realismo de la animación digital en tres dimensiones (CGI).

“Esta película es la culminación de la mezcla de animación 2D con CGI, muchos colores. Todo este tiempo nos sirvió para madurar como cineastas, hacer una película moderna aunque está ubicada en esa época, porque los cavernícolas jóvenes están metidos en sus algoritmos sin darse cuenta de que pueden descubrir sus talentos; la cavernícola cree que no necesita de nadie y está el ecológico, pero todos se dan cuenta que lo mejor es la unión, el trabajo en equipo y eso los hace más fuertes”, explica Rodolfo.

En algún momento Rob Schnaider (Animal) estuvo arriba del proyecto, y por ello originalmente la animación se realizó en inglés (movimiento de los labios), pero por cuestiones sindicales el actor estadounidense ya no pudo continuar, sin embargo su paso por el proyecto le abrió varias puertas.

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Fue cuando entró una coproducción con España (donde ahora se hace el proceso de doblaje) y Australia.

“A la película le tocó la pandemia, el estudio sufrió muchísimo, casi tronamos; soltamos animadores, perdimos tecnología, de repente ya no podíamos solos. Y, así como en la película, se logró sacarla con muchos apoyando”, expresa el realizador.

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