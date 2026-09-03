La presidenta Claudia Sheinbaum presumió un nuevo récord de Inversión Extranjera Directa, casi 35 mil millones de dólares en los primeros seis meses del 2026. Para el gobierno es una señal de confianza en México. Pero, apenas unos días después, la mandataria envió al Congreso una reforma que podría modificar de manera importante las reglas bajo las cuales algunos extranjeros pueden comprar empresas mexicanas. ¿Qué hay detrás de esta iniciativa? Sofía Ramírez, directora de México ¿cómo vamos?, nos habla al respecto.

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