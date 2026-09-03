Londres.- El Reino Unido convocó al encargado de negocios ruso en Londres para condenar el intento de ataque con drones ocurrido en agosto contra el aeropuerto alemán de Leipzig, del que Alemania responsabiliza a Rusia.

En línea con otros países europeos, un portavoz del Ministerio de Exteriores (FCDO) expresó la "plena solidaridad" del Reino Unido con Alemania y aseguró que su compromiso con la defensa de sus aliados de la OTAN y el apoyo a Ucrania es "inquebrantable".

El gobierno británico advirtió además de que cualquier intento de Rusia de socavar la unidad de sus socios será "fútil" y señaló que el incidente responde a un "claro patrón" de acciones del Estado ruso para debilitar la seguridad colectiva.

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Londres aseguró en un comunicado que, junto a sus aliados, seguirá exponiendo "a todos los niveles" la actividad hostil rusa.

Ataque híbrido con drones en Leipzig

El pasado 4 de agosto se descubrió en el aeropuerto de Leipzig/Halle un dron con un artefacto explosivo, cerca de varios aviones de carga ucranianos.

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El explosivo no llegó a activarse por un aparente fallo del detonador y los investigadores sospechan que otro dron colisionó con un segundo avión en las proximidades. Diez días después fue localizado un tercer dron cerca del aeródromo.

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El pasado martes, el gobierno alemán responsabilizó formalmente a Rusia del ataque y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn y de la Casa Rusa en Berlín, además de convocar al embajador de ese país.

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Por su parte, Moscú rechazó las acusaciones y convocó el miércoles al encargado de negocios alemán, mientras que este jueves anunció el cierre de todas las filiales del Instituto Goethe en Rusia.

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