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Francia vivió en 2026 su verano más caluroso desde que se tienen registros, marcado por olas de calor, sequía e importantes incendios forestales, informó la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut.
"Acabamos de vivir el verano más caluroso jamás registrado desde el inicio de las mediciones, en 1900", dijo Barbut durante la presentación del balance climático del verano en la sede de la agencia de meteorología Météo-France, cerca de París.
Para los meteorólogos, el verano en Francia abarca de junio a agosto.
Francia se suma a Bélgica y al Reino Unido en registrar sus veranos más calurosos de la historia, tras una temporada boreal que abrasó Europa, el continente que se calienta más rápidamente del planeta.
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Los científicos señalan que el cambio climático causado por el hombre volvió los fenómenos meteorológicos extremos más intensos y más frecuentes.
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Francia sufrió múltiples olas de calor severas, incluida una a finales de junio que estableció un nuevo récord de intensidad.
Otra, que se prolongó desde finales de julio hasta agosto, igualó el récord de la ola de calor más larga del país, con una duración de 23 días, marca registrada anteriormente en 1983.
Durante este período, importantes incendios devastaron parte del suroeste del país. "A finales de agosto, los incendios forestales ya habían arrasado una superficie seis veces mayor que el promedio de los últimos veinte años", afirmó Barbut.
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"El verano de 2026 pasará a la historia, pero la pregunta que debemos hacernos ahora es cómo será recordado: ¿Como el primero de una larga serie de veranos que siguen batiendo récords? ¿O como el momento en que estuvimos a la altura del desafío de la adaptación y la mitigación?", se preguntó.
El primer ministro, Sebastien Lecornu, encargó a Barbut a finales de julio la presentación de nuevas medidas para acelerar la implementación del plan nacional de adaptación al cambio climático de Francia.
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El jueves, la funcionaria prometió presentar conclusiones "antes de finales de septiembre".
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am/mcc
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