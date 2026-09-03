Caracas/Washington.— El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, supervisó ayer en Caracas la firma de acuerdos con multinacionales petroleras como Chevron y Eni, tras un inédito pacto que otorga a su país el control de 20% de las gigantescas reservas petroleras venezolanas.

La estadounidense Chevron, primera productora de petróleo privada en Venezuela, y la italiana Eni operarán varios bloques bajo un contrato de producción que aumenta su participación en los campos. La visita de Wright a Caracas ocurre unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el “mayor acuerdo petrolero de la historia”, que otorga a Washington el control mayoritario de 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela.

El secretario estadounidense se reunió en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y dijo esperar que estos acuerdos traigan “paz” y “prosperidad” para Venezuela, que posee las mayores reservas de crudo del planeta. El gobierno de Venezuela suscribió convenios con la empresa General Electric Vernova para reparar gran parte de la red eléctrica.

Wright dijo a la televisión CNBC que la producción venezolana, actualmente de 1.2 millones de barriles por día, “superará los 2 millones de b/d para finales de esta década”. Vestida con un traje blanco, Rodríguez agradeció a Trump por el histórico acuerdo y señaló que beneficiará a ambas naciones.

En Washington, Trump dijo que Venezuela “no está lista” para celebrar elecciones. “Simplemente no me parece que no estén listos todavía. Sabes, es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”, declaró.

Rodríguez, en Caracas, añadió que “habrá” elecciones cuando “Venezuela esté preparada”. Añadió que “en Venezuela hay una Constitución y un sistema electoral y democrático previsto” que establece el calendario electoral.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.