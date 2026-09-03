En el último año en la Ciudad de México, mediante el Programa Integral de Atención a Palmeras, implementado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), se retiraron 2 mil 72 palmeras canarias (Phoenix canariensis) e igual número de tocones que se encontraban enfermas y se plantaron mil 663 árboles sanos en restitución.

Esta estrategia, que arrancó el 21 de agosto de 2025, tiene el objetivo de combatir la epidemia fitosanitaria que afecta a esta especie y mitigar los riesgos de desplome de palmeras en el espacio público.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, en lo que va de esta gestión se han realizado 3 mil 177 derribos, 3 mil 165 tocones eliminados y se han plantado 2 mil 975 árboles nuevos distribuidos en 12 alcaldías.

La administración local prevé que al cierre de 2026 se llegue a un total de 3 mil 240 derribos de palmeras y 3 mil 64 árboles plantados.

“El saneamiento de áreas verdes urbanas sumó la poda de 777 árboles y el derribo de mil 335 por alto riesgo o afectación por muérdago. La formación de personal especializado sostuvo esta operación con 149 cursos de capacitación, acreditación y revalidación en poda, derribo y dictaminación de arbolado urbano, con 2 mil 602 participantes en el último año”, indica el documento.

En enero pasado, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, dio a conocer que ya se había concluido la primera etapa del retiro de mil 500 palmeras enfermas en distintos puntos de la CDMX, por lo que este 2026 arrancaría una nueva etapa para quitar más palmeras afectadas por hongos.

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En diciembre pasado, EL UNIVERSAL publicó que autoridades capitalinas derriban las palmeras canarias (Phoenix canariensis) que están enfermas o muertas en pie a causa de hongos y en su lugar plantan árboles de especies nativas del Valle de México, que a su vez darán una nueva imagen urbana a las principales avenidas, camellones y glorietas de la capital.

En la Ciudad existen alrededor de 15 mil palmeras, de las cuales alrededor de 9 mil están enfermas en cualquiera de sus fases o muertas en pie, por lo que la administración capitalina se comprometió a retirarlas.

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