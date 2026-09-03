Ángela Aguilar se sinceró sobre lo que la fama ha traído a su vida, las cosas buenas y las no tan buenas, y admitió que el que el público la haya acompañado durante su crecimiento tiene sus pros y sus contras, pues cuando escucha las declaraciones que dio en el pasado, le da pena.

En una charla con su amigo, el periodista Jomari Goyso, la cantante de 22 años reveló que durante dos o tres meses no salió de su casa, pues sufrió agresiones y prefirió resguardarse, aunque después tuvo que vencer ese temor.

"Yo era muy de salir sola, y de repente viví una que otra agresión y dije 'no, ya', y dejé de salir, pero luego la psicóloga me dijo que tenía que salir, entonces las primeras tres veces mi mamá me acompañó al súper".

Tras su matrimonio con Christian Nodal, Ángela se alejó del ojo público y de las redes sociales, algo que no había hecho antes, y confesó que aprendió a estar en calma, en silencio y a conocer partes de ella que no conocía; nunca antes había parado, no sabía estar sola.

Christian Nodal y Ángela Aguilar previo a su llegada a Mallorca, España para participar juntos en Premios Juventud 2026.

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Ángela reflexionó sobre su evolución y sobre las declaraciones que ha dado a lo largo del tiempo, y admite que ahora que ve entrevistas del pasado le da pena, pues en ese entonces fue inconsciente, arrogante y, dijo, hasta estúpida.

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"Muchas veces por niña dije cosas equivocadas, ahorita veo entrevistas y me da pena; lo que fue difícil fue crecer con el público porque me vieron en todas las etapas , en las más estúpidas que tuve, en las más inconscientes, en las más arrogantes, siento que me vi de muchas formas me expuse, siento que eso es lo más difícil"

Con respecto a las redes sociales considera que antes era algo muy creativo y ahora es muy destructivo.

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