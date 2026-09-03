Nueva York.- Las plataformas de inteligencia artificial (IA) ChatGPT (desarrollada por OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic) y Grok (SpaceXAI) sufren una caída a nivel global, según el portal especializado DownDetector.

De acuerdo con esta plataforma, que monitorea este tipo de incidencias, miles de usuarios han reportado interrupciones en el servicio de los chatbot en más de 70 países.

En el caso de ChatGPT, los datos de esta misma web señalan que el 77% de los problemas reportados están relacionados directamente con el chatbot, mientras que un 10% corresponde a fallas en el asistente de IA de OpenAI especializado en código, Codex, y un 7% en la aplicación.

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¿Qué dice OpenAI sobre fallas de ChatGPT este jueves?

Por su parte, la página oficial de estado del sistema de OpenAI muestra un aviso que indica que actualmente están "experimentando problemas" y que hay "errores graves en ChatGPT y Codex".

"Hemos aplicado las medidas correctivas y estamos supervisando la recuperación", anota el mensaje de la web.

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Esta nueva caída de los servidores se produce apenas dos días después de que la plataforma experimentara problemas de conexión similares.

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