Govén Ulisses Chávez Ramírez, conocido como “El Amarillo” o “El Govén”, presunto líder de “Los Amarillos”, una célula criminal ligada a “Los Rusos", fue detenido cuando se encontraba en una fiesta.

Se divertía en el Victoria Luxury Club, de la lujosa zona de Lomas de Angelópolis, Puebla, cuando fuerzas federales encabezadas por la Marina Armada le cayeron en un operativo simultáneo en el que se cumplimentaron cinco órdenes de cateo en diversos inmuebles.

Durante la operativo realizado este jueves, también fueron detenidos su esposa y dos de sus escoltas identificados como militares en retiro, informaron fuentes del Gabinete de Seguridad.

Automóviles asegurados a "El Amarillo", presunto líder de una célula criminal de la facción de "Los Rusos" del Cártel de Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad

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De acuerdo con reportes de inteligencia naval, Govén Ulisses Chávez Ramírez, "El Amarillo ", operaba desde Puebla su estructura criminal asentada en la Zona Diamante de Acapulco.

No se trataba de un sicario más, ya que desde la capital poblana coordinaba narcotráfico, tráfico de armas, secuestros, extorsiones y ejecuciones en la Zona Diamante.

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Su posición era la de un mando con recursos, capacidad de coordinación y una estructura propia, indican reportes federales.

Automóvil Mercedes Benz (gris), asegurado a "El Amarillo", presunto líder de una célula criminal de la facción de "Los Rusos" del Cártel de Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad

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Al momento de su detención, se le aseguraron 39 vehículos de alta gama, 17 teléfonos celulares, seis memorias USB, documentos, dos armas cortas, cargadores y cartuchos de diversos calibres.

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Los 39 vehículos de alta gama localizados durante los cateos ofrecen una imagen del poder económico que rodeaba su operación.

“Los Rusos” y "Los Amarillos" mantienen en alianza una férrea disputa con el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), por el control del puerto del estado de Guerrero.

Automóviles asegurados a "El Amarillo", presunto líder de una célula criminal de la facción de "Los Rusos" del Cártel de Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad

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Desde hace unos años, las áreas de inteligencia del gobierno federal le han dado seguimiento a la célula delictiva de “Los Amarillos”, que proporciona a "Los Rusos" soporte operativo y financiero para sostener sus actividades en Acapulco.

El Cártel Independiente de Acapulco, una organización surgida de la fragmentación de antiguos grupos criminales que operaban en Guerrero. Durante años ha disputado con “Los Rusos” el control territorial y de actividades ilícitas en Acapulco, particularmente el narcomenudeo, la extorsión y otros mercados criminales.

Cabe decir que el pasado 24 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos activó una alerta de seguridad para Mexicali, Baja California, la cual causó su reforzamiento.

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Automóviles cybertruck (atrás) y porsche (adelante), asegurados a "El Amarillo", presunto líder de una célula criminal de la facción de "Los Rusos" del Cártel de Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad

De acuerdo con medios de comunicación estadounidenses, estaba relacionada con la facción de "Los Rusos" del Cártel de Sinaloa. "Ha estado causando estragos, llegando incluso a intentar localizar y ejecutar a personas que trabajan para los cuerpos de policía estatales", comentó el especialista en seguridad Ed Calderon.

Govén Ulises “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”. Foto: Especial

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