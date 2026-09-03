A un año de que entraron en funciones los ministros, magistrados y jueces electos por voto popular, no han logrado legitimarse y el rezago de casos pendientes de resolver es del 60 por ciento.

Aseveró José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro quien expuso que este primer año ha sido de “muchos claros oscuros, porque realmente creo que la Suprema Corte y los jueces que fueron electos no han podido legitimarse. Ellos tenían una idea de que se iban a legitimar solo por la elección y creo que eso no fue así”.

En entrevista con EL UNIVERSAL al término del evento “Primer aniversario del Observatorio de la justicia” recordó que en la elección judicial participaron apenas el 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, sumado al tema de “los acordeones lo que dejó a los nuevos juzgadores muy debilitados”.

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Consideró que la única manera de legitimarse es a través de sus sentencias y creo que ni han sido tantas, porque estamos encontrando un rezago muy grande, ellos mismos en sus números lo identificaron alrededor de un 60% el rezago.

Durante el evento académico, exministros y exjueces expusieron que a un año de la entrada en vigor de la reforma judicial, es evidente y cuantificable el retroceso, los excesos y dispendio en la compra de camionetas de lujo para los ministros, frente a la falta de recursos básicos como computadoras y copiadoras en muchos juzgados del país.

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bmc