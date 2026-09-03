Tuxtla Gutiérrez, Chis. - Autoridades y expertos de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, a través del Centro de Prevención de Desastres (Cepred), fortalecen la infraestructura y el monitoreo permanente del volcán Chichonal, con la instalación y reforzamiento tecnológico y de herramientas en la zona que refuerzan el sistema informativo científico y preventivo sobre las condiciones y evolución del fenómeno natural.

De manera coordinada con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y Protección Civil Municipal de Francisco León, expertos fortalecen la red de monitoreo volcánico.

Como parte de esas acciones, se instaló un equipo GNSS (Global Navigation Satellite System) para medir con alta precisión posibles deformaciones del terreno cercano al Chichonal; en el área se incorporó una estación meteorológica que registra en tiempo real variables como precipitación, temperatura, presión y velocidad del viento.

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Fueron colocados también dos sismógrafos de banda ancha para obtener información más precisa y confiable sobre la actividad sísmica de la zona, y se realizó mantenimiento preventivo a la estación sísmica ya instalada en el municipio.

Fueron colocados también dos sismógrafos de banda ancha. | Foto: Especial.

Así también, en esfuerzo coordinado con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se activó un hidrófono, que proporciona reportes sonoros, con el que se "escucha el interior" del cono volcánico.

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Protección Civil del gobierno estatal señaló que a mediados de agosto pasado se realizaron muestreos geoquímicos en el lago del cráter; agregó que esas acciones y labores científicas conjuntas sitúan al Chichonal en la categoría de volcán con sistema de monitoreo permanente y de alta instrumentación para su estudio.

Esa infraestructura y las actividades especializadas desplegadas determinan el nivel y las fases del semáforo volcánico en beneficio preventivo de la seguridad y la tranquilidad de la población de la zona.

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Aunado a esos dispositivos y la vigilancia especializada, se refuerzan los trabajos de monitoreo e investigación permanente en torno al Chichonal, que incluyen recorridos de campo y análisis diversos que informan y orientan sobre la dinámica del sistema volcánico en esa región del norte de Chiapas.

Se refuerzan los trabajos de monitoreo e investigación permanente en torno al Chichonal. | Foto: Especial.

Protección Civil enfatizó que continúa fortaleciendo la prevención y la preparación preventiva de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del volcán con la difusión de actividades científico-tecnológicas, los protocolos de actuación y las rutas de evacuación, así como capacitación, comunicación del riesgo y promoción de medidas de autoprotección.

Las erupciones de El Chichonal, que iniciaron el 28 de marzo y prosiguieron el 2, 3 y 4 de abril de 1982, dejaron más de 2 mil muertos en comunidades de municipios de esa región.

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Las rocas y ceniza arrojadas destruyeron y dañaron viviendas, tierras de cultivo y comunicaciones, además de miles de desplazados que huyeron para salvaguardar sus vidas e integridad física.

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JACL/cr