Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Por instrucciones del rector Dámaso Anaya y a solicitud del director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (DDU UAT) informó sobre el acuerdo emitido con motivo de hechos ocurridos recientemente al interior de esa institución.

Según los informes preliminares, presuntamente se habría visto afectado un estudiante foráneo de primer semestre, “y que pudieran ser contrarios a los principios de sana convivencia universitaria”.

Inicialmente, a través de las redes sociales circuló la información de que el alumno identificado como Tadeo Ortiz, alumno del primer semestre de Medicina Veterinaria, de la UAT, Campus Ciudad Victoria, presuntamente fue violentado en una “novatada”, considerada como una tradición en dicha facultad. Después tuvo que ingresar al área de terapia intensiva de un hospital de esta capital.

Familiares del joven relataron que el joven fue humillado, lanzándole huevos, sangre y excremento de animales, entre otras cosas.

Lee también Fiscalía de Tamaulipas detiene a dos por robo con violencia en banco de Tampico; sujetos habían huido en una motocicleta

Con fundamento en las atribuciones que le confieren el artículo 83 del Estatuto Orgánico de la UAT y el artículo 2 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, para conocer de oficio de posibles hechos de su competencia, tomaron la siguiente determinación:

[Publicidad]

PRIMERO. Se ordenó la apertura de la Carpeta Previa 34/2026, con el propósito de allegarse de los elementos necesarios para conocer las circunstancias de los hechos y, en su caso, determinar las acciones institucionales que correspondan.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 86, fracción III, del Estatuto Orgánico y el artículo 12, fracción VII, del Reglamento de la Defensoría, se solicitó un informe detallado respecto de los hechos ocurridos el 2 de septiembre de 2026, el cual deberá ser rendido en un plazo no mayor a dos días hábiles.

El acuerdo fue emitido por la Coordinación de Procedimientos, atendiendo las instrucciones del titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios y de conformidad con la normatividad universitaria aplicable.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr