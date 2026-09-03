La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la instalación de la Junta del Sistema de Cuidados, a poco más de tres meses de que se aprobó la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México en el Congreso local.

Durante la sesión, que tuvo lugar en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina designó a Lidia Rodríguez Chávez como secretaria técnica de este órgano que se encargará de coordinar y evaluar la implementación de esta política pública en la CDMX.

“Esta ley hace justicia a millones de mujeres, que históricamente han sostenido al mundo; y lo han sostenido sobre sus espaldas cansadas. Esta ley hace justicia a las que siempre dejaron su vida para después, para cuidar a los demás con enorme generosidad”, aseveró.

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Tras destacar que en esta Junta participarán prácticamente todas las instituciones y dependencias del gobierno, la mandataria capitalina aseguró que esta instalación significa “un paso más para la construcción del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México”, política que, dijo, ya es una realidad en la ciudad, pues resaltó que no significa que apenas vayan a empezar a implementarla, sino que ya se ha avanzado, por ejemplo, con la construcción de las Casas de las Tres R's.

En su oportunidad, el secretario de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), Pablo Yanes Rizo, calificó la instalación de la Junta como un “momento fundacional” y de construcción de un nuevo pilar del Estado social de derechos, que coloca a los cuidados en el corazón de la política de bienestar en la Ciudad de México.

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“Es tiempo de mujeres, recuperando esta idea del momento fundacional en el que nos encontramos; el Sistema de Cuidados tiene tres características, que se expresan en este evento: es transversal, porque tiene que ver con muchísimos ámbitos de la reproducción de la vida y de la construcción de la vida cotidiana; es multisectorial, porque participan diferentes sectores; y es multiescalar, porque implica a órdenes de gobiernos diferentes”, puntualizó.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, instala Junta del Sistema de Cuidados de CDMX. Foto: especial

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