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Atizapán de Zaragoza, Méx. - Los cuerpos de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo; su esposa, Ana Paula, y su hija Sofía, de tres años, son velados en una agencia funeraria en Santa Mónica, Tlalnepantla, tras ser entregados a sus familiares luego del multihomicidio registrado en un domicilio del fraccionamiento Gran Viure, en Zona Esmeralda.
Los restos de la joven Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba con ellos fueron trasladados a Chalco para los servicios funerarios.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la entrega de los cuerpos de las víctimas, así como el cuerpo de la mascota de la familia, localizada sin vida dentro de la vivienda.
Mientras se realizan los servicios funerarios, el menor de seis años, hijo de Jonathan Meléndez y Ana Paula, permanece bajo el resguardo de familiares.
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El niño no ha sido entrevistado por la Fiscalía y su declaración no forma parte, hasta ahora, de las diligencias de la investigación.
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Por el multihomicidio, Diego Sebastián “N”, de 51 años, socio del tecladista, y Gerardo “N”, de 52 años, quien era su chofer, permanecen en sede ministerial.
La Fiscalía mexiquense prevé solicitar ante un Juez de Control las órdenes de aprehensión contra ambos por el delito de homicidio. Una vez que obtenga los mandamientos judiciales, se prevé su ingreso a un penal.
La investigación continúa para establecer las circunstancias del multihomicidio y determinar la responsabilidad de los dos detenidos.
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dmrr/LL
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