Espectáculos | 03-09-26 | 12:52 |

revela que, a pesar de que sucomo Sinón, en "The Odissey" (""), la cual fue aclamada por la crítica, ha supuesto un éxito en su carrera, en realidad, no ha recibido para interpretar otro papel, por lo que pide ade Hollywood que lo tomen en cuenta para sus próximos proyectos cinematográficos.

El actor -de 39 años- estuvo como invitado en el podcast "On film... with Kevin McCarthy", ahí, habló de su experiencia bajo la dirección de , en su más reciente película épica.

Page recoonoció que, luego de reencontrarse con Nolan, con quien también trabajó en 2010, en "", experimentó una clase de terror de no tener las aptitudes interpretativas que exigía un personaje como Sinón, aquelque engaña a los troyanos para que introduzcan el caballo de Troya a Argos, la ciudad de donde es originario.

Lee también

Sin embargo y, luego de obsesionarse con el guion, el actor se comprometió con el proyecto de forma tal que, su actuación se convirtió en una de las más destacadas y aclamadas por la critica, que la describió como "intensa" y "memorable".

En ese entender, McCarthy lo cuestionó acerca de cómo experimentaba la vida laboral, luego del éxito de "La Odisea" que, hasta la fecha, se posiciona como la.

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¿La respuesta de Elliot?, fue inesperada, cuando confesó que, en realidad, no tienen un proyecto en puerta, ni ha recibido la llamada de algún productor, por lo que aprovechó su estancia en el podcast para ofrecer sus servicios a emprendedores de Hollywood.

Lee también

"No, Kevin, (no estoy recibiendo millones de llamadas), entonces..., si alguien quiere llamarme, me encantaria hacer un buen trabajo, es lo que me gustaría hacer, siento que, quizás, ahora, podría hacer uno de mis mejores trabajos", expresó.

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Indicó que, quizá, la falta de propuestas en el cine hollywoodense, se debe a que es originario de Halifax, Canadá, un país que enfrenta una , debido a la imposición mutua arancelaria y la desacreditación de los representantes de ambas naciones, Doland Trump -presidente de EU- y Mark Carney -primer ministro de Canadá-.

"Creo que, probablemente, se deba a razones bastante obvias, el asunto de Canadá", puntualizó.

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melc

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