Desde su creación en 2025, en la Ventanilla de Coordinación Inmobiliaria se han considerado viables 59 proyectos inmobiliarios para su desarrollo, lo cual equivale a una inversión total de 43 mil 300 millones de pesos, lo cual representa la construcción de 8,518 viviendas.

De acuerdo con el Segundo Informe de la jefa de gobierno, Clara Brugada, el propósito de este instrumento es reducir los tiempos de gestión para los proyectos y los costos financieros que elevan el acceso a la vivienda.

“Los particulares pueden tener un seguimiento continuo a sus proyectos con las dependencias encargadas de otorgar la viabilidad, los permisos y autorizaciones correspondientes que otorguen el asesoramiento para sus trámites y gestiones", explica el documento.

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La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) explica que el trabajo de la ventanilla también busca hacer efectivo el derecho a la ciudad, por lo que el gobierno capitalino ha tomado decisiones para elaborar política pública conforme a criterios de habitabilidad, sustentabilidad e inclusión social.

Metrópolis asegura que con estos mecanismos se impulsan proyectos con estricto apego a la normatividad y regulación de proyectos inmobiliarios que beneficien el interés público, sin distinción de género o clase social.

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“De esta manera, se favorece una distribución equilibrada de la población y las actividades económicas, sentando las bases de una ciudad resiliente, eficiente y con mejor calidad de vida para todas las personas”, apunta.

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